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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能续跌

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* 连跌四日，欧元/美元的日高自从涨至1.10上方以后不断下降

* 连跌在昨日于1.8050之前止住，当日低点在1.0839

* 填补缺口(1.0788-1.0821)现在是最可能出现的结果

* 欧元/美元期权规模很小，显示市场缺乏明显趋势

* 可能恢复至更加中性的状态，1.0680是2017年区间中点

* 100日移动均线亦在1.0683。只有涨至200小时均线1.0917上方，才能让多头恢复活力

(完) (编译 张涛；审校 白云)
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