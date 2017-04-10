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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能跌破云区

0641 GMT

* 欧元/美元回升到云区内部(底部在1.0585)，但看空压力仍存

* 在3月低点1.0495上方，几乎没有什么支撑。1.0525是3月9日低点。

* 慢性随机指标显示超卖，但继续显示出汇率下行趋势

* 10/55日移动均线的潜在空头交叉，料构成另一个负面讯号

* 云区顶部在1.0614，55/10日移动均线切入位分别在1.0669/1.0674

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2pjyZbS (编译 高琦 审校 张涛)
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