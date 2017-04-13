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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 15:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能重返跌势

0653 GMT

* 在特朗普有关美元太强的言论推高欧元/美元后，亚洲交易时段没有后续买盘跟进

* 缺乏亚洲买家跟进，意味着欧元可能重返下跌趋势

* 汇价虽然有所变动，但还不足以摆脱欧元空头影响力

* 图表：reut.rs/2oqpLvo

* 投机客如何布仓是一个重要影响因素

* 在特朗普言论引发欧元/美元上涨后，市场的回应是了结获利，而非空头回补 (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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