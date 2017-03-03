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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 15:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元呈整理走势，1.05有大量期权到期

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* 美国公债收益率略低于周四高位，美元指数回落至101.97

* 欧元/美元迄今限于1.0510-27之间波动，1月22日低点1.0494止住昨日跌势

* 在1.05今日有8.46亿、周一有30亿的期权到期，有与之相关的对冲买单

* 短线买方指出，相关的停止位在1.0480。1.0455为1.0340-1.0829的76.4%回档位

* 55日移动均线和小时线一目均衡云区在1.0533/38

(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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