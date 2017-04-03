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市场报道 | 2017年 4月 3日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.0624-23有强劲支撑，目前进行整固

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* 欧元/美元自3月27日高点1.0906的一波跌势周五在1.0651筑底，今日在1.0659-81区间交投

* 美国较德国10年期公债利差周五在207.97个基点触顶，目前报207.84个基点

* 美元指数周五触及100.65高位，3月27日报98.86，今日迄今在100.37-48的狭幅区间交投

* 首道支撑位在1.0652，这是3月1.0495-1.0906一波涨势的61.8%回档位，若跌破此处，则打开跌向1.0620-29的通道

* 1.0624处有强劲支撑，是云区顶部和100日移动均线切入位。1.0623是1.0340-1.0906涨势的50%回档位

* 近期关注周二的法国总统大选第二场辩论，周三的美联储会议记录，周四的欧洲央行会议记录，以及周五的美国非农就业报告

(完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
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