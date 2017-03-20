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市场报道 | 2017年 3月 20日 星期一 15:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.08下方遇到卖单阻击

0736 GMT

* 欧元/美元迄今在1.0732-77区间内交投，周五在美联储会后触及的高点0.0782构成首道阻力

* 1.08下方有卖单，关注2月2日高点1.0829、12月8日高点1.0875和200日移动均线切入位1.0893

* 下档关注周五低点1.0728和周四低点1.0706，买单挂在1.0700，此处有15亿美元的期权到期

* 美元仍严重承压，美元指数测试100水准，但目前守住

* 隐含波动率脱离长期低点

* 法国电视台今晚和周四将进行大选辩论，料将支撑短期波动率 (编译 高琦 审校 于春红)
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