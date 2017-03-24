版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 15:12 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在10日移动均线有支撑

0645 GMT

* 欧元/美元走低，慢性随机指标脱离显示超买的水准。10日移动均线支撑落在1.0739

* 多头主导市况，市场基本倾向仍偏于看多

* 需要收在头肩顶颈线1.0786的上方，以增强多头信心

* 大胆的看多目标是1.1125，大量停止单设在1.0600

* 1.0825是本周高点，略低于关键阻力位1.0827/29

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2ndutf2 (编译 高琦 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐