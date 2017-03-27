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市场报道 | 2017年 3月 27日 星期一 15:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元多仓积聚，创2000年以来最大

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* 欧元净空头部位创自欧元区爆发危机前以来最低

* 自特朗普当选美国总统以来，180亿美元等值欧元空头被减持，上月还有25亿欧元平仓

* 欧元空仓图表：reut.rs/2nVW1J3

* 欧元多仓为2000年以来最大

(完) (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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