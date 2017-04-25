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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 17:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小幅回升

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* 欧元/美元因技术面看涨小幅上扬

* 10年期美债和德债收益率之差接近190个基点，为近两年最阔

* 图表：reut.rs/2oFBd4L

* 期权、企业以及主权卖家考虑逢高出售

* 4月25日/5月1日约有800亿欧元的欧债将面临赎回

* 上方在1.0950/1.1000美元有期权 (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
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