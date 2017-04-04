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市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小时图云区下移，构成阻力

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* 欧元/美元周一收在61.8%费波纳奇回档位1.0652上方。此后在上方整固

* 小时图云区下移至1.0674/1.0709，形成阻力。1.0674是高位

* 1.0624是主要支撑位，此处为日线图云区上端，和100日移动均线切入位

* 空头目标为向下突破此处，跌至1.06下方

* 警惕慢速随机指标处于超跌区，有可能反弹

* 欧元/美元日线图 reut.rs/2n6efI9

(完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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