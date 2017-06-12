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债券 | 2017年 6月 12日 星期一 14:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元当前上涨，利率因素暂被忽略

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* 就利率对比来看，欧元/美元汇率居高 reut.rs/2sj4HeP

* 利率目前被忽略 ：reut.rs/2sSIamj

* 欧元/美元涨至1.0571-1.0940区间，同4月10-24日窄幅波动类似

* 4月初投机客做空欧元，如今则是大量做多 : reut.rs/2sSX63O

(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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