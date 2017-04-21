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市场报道 | 2017年 4月 21日 星期五 14:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术讯号仍偏多，21日均线给予支撑

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* 多头讯号持续，仍可逢低买进。在1.0695有买盘

* 周三低点1.0700及21日均线切入位1.0687为短线支撑

* 周四曾经测试1.0906-1.0570的61.8%回档位1.0778

* 在这上方的目标位为3月高点1.0906，即完全扳回之前跌幅

* 200日均线切入位1.0841亦为多头目标之一

* 10日与55日均线可能交叉，这也是偏多讯号(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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