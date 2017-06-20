《汇市简讯》欧元/美元日线可能介于1.1110-90的区间

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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* 欧元/美元阻力位可能下移到100/200小时移动均线水准1.1186/97
* 欧元需要收在21日移动均线切入位1.1207上方，才能重新激活多头
* 若欧元收在5月30日低点1.1110下方，则将确认汇价顶部目前在1.1300
* 波动率下降，助燃对于做空欧元的利差交易的兴趣
* 夏季利差交易正在吸引更多兴趣，可能成为备受青睐的交易策略
* 中期区间可能在1.08-1.15，短线料在1.10-1.13波动 (编译 高琦 审校 刘秀红)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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