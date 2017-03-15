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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 16:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动率可能进一步下滑

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* 欧元/美元脱离低点，美元卖单全线涌现，英镑领涨

* 欧洲盘高点在1.0639美元，亚洲盘区间在1.0603-30，北美盘低点在1.0600

* 欧元/美元数度突破日线云区，21日、55日、及100日均线缓和冲击

* 欧元/美元需收在1.0500下方，才能强化市场偏空气氛

* 欧元/美元需突破2月2日/12月8日高点1.0829/75，以中止11月16日以来的偏空趋势

* 但因美联储会议影响，两种情况都不太可能实现。狭幅区间及波动率进一步下滑看来可能性较大

(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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