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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 14:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的升势可能延续到1.07上方

0615 GMT

* 趋势研究显示欧元/美元正小幅向上，料将站上1.0700

* 21日移动均线切入位1.0713是下一道阻力

* 上涨看来是修正性质的，因基本倾向仍偏空

* 周三升穿并收在10日移动均线上方，均线切入位1.643目前构成支撑

* 空头目标是1.0495，停止单设在1.0720

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2p92bpx (编译 高琦 审校 张明钧)
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