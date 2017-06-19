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债券 | 2017年 6月 19日 星期一 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的整固走势可能延续下去

0646 GMT

* 继5月30日触及1.1268的高点后，欧元/美元展开21天的整固

* 欧元多仓逐步增强：reut.rs/2sgWYgj

* 看多技术面减弱，连续两日收在21日移动均线下方：reut.rs/2tj7thI

* 自5月12日以来，利率支撑欧元/美元上升：reut.rs/2tiM5ZM

* 鉴于庞大的欧元净多仓规模，欧元面临很高的深度回调风险

* 中期（9月美联储会议之前）整固可能性极大，区间接近1.11-1.14 (编译 高琦 审校 于春红)
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