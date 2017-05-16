《汇市简讯》欧元/美元突破1.10上看5月8日高点，近日有大量期权到期

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
0624GMT * 欧元/美元终于突破1.10，来到1.1008，瞄准法国总统大选过后高 点1.1024 * 周四1.10价位将有38亿美元期权到期，不过相关的Delta避险操作 可望使情势受控 * 美元指数尚未再度测试5月8日低点98.60(98.68为今日低点) * 美国两年期公债收益率在小时图上1.2990%有稳固支撑(1.2900为周 一低点) * 10年期公债收益率报2.3340%，上日报2.32%。1.1024上方为目标为 周线云区顶部1.1024 * 1.1073将遭遇强大阻力，这是美国大选过后1.1300-1.0340跌势的7 6.4%回档位 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)