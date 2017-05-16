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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧元/美元突破1.10上看5月8日高点，近日有大量期权到期

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    * 欧元/美元终于突破1.10，来到1.1008，瞄准法国总统大选过后高
点1.1024
    * 周四1.10价位将有38亿美元期权到期，不过相关的Delta避险操作
可望使情势受控
    * 美元指数尚未再度测试5月8日低点98.60(98.68为今日低点)
    * 美国两年期公债收益率在小时图上1.2990%有稳固支撑(1.2900为周
一低点)
    * 10年期公债收益率报2.3340%，上日报2.32%。1.1024上方为目标为
周线云区顶部1.1024
    * 1.1073将遭遇强大阻力，这是美国大选过后1.1300-1.0340跌势的7
6.4%回档位
    (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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