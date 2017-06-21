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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存

0754 GMT

* 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点

* 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点

* 日线慢性随机指标继续下移

* 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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