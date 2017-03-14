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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌至1.0640，受英镑突然下跌拖累

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* 欧元/美元跌至1.0640美元，追随英镑/美元跌势，稍早曾高见1.0640

* 市场交投淡静，亚洲午后交投基本清淡，现在伦敦市场已开盘

* 欧元/美元跌向上升的小时图一目均衡云区1.0619-74底部

* 欧元/美元也回落至日线图一目均衡云区1.0607-67，是否会朝着55日移动均线1.0619移动？

* 1.0625-35之间有买单，跌至1.0600将现更多买单，1.0600下方挂有止损单

* 1.0700附近及上方仍有卖单

(完) (编译 汪红英；审校 白云)
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