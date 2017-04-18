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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元重返10日移动均线上方，预示下跌空间有限

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* 欧元/美元重返10日移动均线切入位1.0629上方，这一点意思重大，表明下跌空间有限

* 在1.0640仍存在做空力量，但难以取得进展

* 日线云区在上升，横跨1.0614-1.0585，巩固了10日移动均线下方的支撑位

* 这预示欧元/美元可能进一步尝试上涨

* 55日移动均线切入位1.0659构成下一阻力位(还未曾收在此水准上方)

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2oQJsPe

(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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