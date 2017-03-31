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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 14:12 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：守住55日均线但下行风险仍在

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* 3月自1.0495至1.0906升势的61.8%费波纳奇回档技术位1.0652，是欧元/美元下道支撑位

* 下行目标水准包括100日移动均值1.0625，和日线图云区1.0625/1.0585

* 欧元/美元的55日移动均值1.0674面临威胁，周四曾测试该水准但初步守住

* 若收于50%费波纳奇回档位1.07下方，则增强偏空人气

* 日线图：reut.rs/2ofnPs0

(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
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