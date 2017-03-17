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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 15:16 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：突破费波纳奇水准后，上看2017年高点

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* 多头信号仍在，汇价进一步远离云区

* 位于1.0749的76.4%费波纳奇回档位被突破，打开了重回2017年高点1.0829的通道

* 一目均衡云区顶部1.0680有新的买单

* 前方支撑位在周四低点1.0706

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2n542Kv

(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
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