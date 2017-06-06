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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 12:02 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘呈观望态势，技术讯号正面

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* 欧元/英镑在亚洲时段表现略疲软--呈现观望态势。日圆占据镁光灯焦点reut.rs/2rv8Iv4

* 欧洲零售销售数据将是观盘重点reut.rs/2r0qrqS

* 动能研究中性，5日、10日、20日移动均线向上，格局正面

* 上升中的20日均线切入位在0.8705，若是收盘低于此处将破坏正面倾向

* 纽约盘低点0.8694和伦敦盘高点0.8760分别构成第一道支撑和阻力位

* 英国5月零售销售表现疲软

* 图表reut.rs/2rvwIOQ

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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