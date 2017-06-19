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市场报道 | 2017年 6月 19日 星期一 14:49 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑卖单在0.8795敲进，空头目标是200日移动均线

0629 GMT

* 卖单在0.8795敲入，空头交投目标接近200日移动均线切入位0.8619

* 10日移动均线切入位在0.8756。慢性随机指标下移。

* 接下来的周线云区和21日移动均线水准很重要，分别在0.8752和0.8722

* 0.8854是0.943-0.8305的50%费波纳齐水准，如无法突破并站上该水准，在此处会令汇率承压

* 欧元/英镑日线图：reut.rs/2sJaaMs (编译 高琦 审校 刘秀红)
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