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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 16:01 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑可能跌至0.8510，受德拉吉温和言论打压

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* 德拉吉/普雷特的温和言论打压欧元，欧元/英镑下滑，可能跌至0.8510

* 0.8510是一目均衡云区底部

* 0.8505是周一欧洲盘初低位，0.8480是近期的一个月低点(3月31日触及)

* 周三低位0.8532目前成为阻力位，0.8554是亚洲高点

* 0.8588是周三高位，随后英国公布乐观的服务业PMI，提振了英镑

* 英国央行总裁卡尼周五将在伦敦汤森路透发表讲话

(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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