《汇市简讯》欧元/英镑在窄幅区间内徘徊

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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* 英镑周四1735GMT大跌过后，欧元/英镑跳涨0.005英镑的涨势上看0.8616
* 1735GMT时，1.2980下方停止单遭触发，英镑跌至1.2888美元低点
* 0.8616为周三所及七周高点；0.8573为上看0.8616涨势发动后所及低点
* 英国周四公布零售销售数据优于预期之后，欧元/英镑最低来到0.8525英镑
* 英国退欧协商的不确定，是欧元/英镑主要支撑力道来源
* Daily Express周五刊登英国脱欧事务大臣戴维斯的专访
(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0