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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 15:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在窄幅区间内徘徊

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* 英镑周四1735GMT大跌过后，欧元/英镑跳涨0.005英镑的涨势上看0.8616

* 1735GMT时，1.2980下方停止单遭触发，英镑跌至1.2888美元低点

* 0.8616为周三所及七周高点；0.8573为上看0.8616涨势发动后所及低点

* 英国周四公布零售销售数据优于预期之后，欧元/英镑最低来到0.8525英镑

* 英国退欧协商的不确定，是欧元/英镑主要支撑力道来源

* Daily Express周五刊登英国脱欧事务大臣戴维斯的专访

(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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