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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 15:13 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8550附近或现卖单，支撑在0.8510英镑

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* 如果欧元/英镑升破0.8530英镑(周二触及的两周高点)，0.8550英镑附近料有卖单

* 0.8550英镑为0.8786-0.8315英镑行情50%的回撤档

* 0.8552英镑为100日均线切入位。欧元/英镑周二达到高点是受路透有关欧洲央行的报导提振

* 0.8510英镑为周二伦敦时段上午高点，0.8511英镑为自0.8552英镑回调的低点

* 欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件 (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
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