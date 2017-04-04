版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 17:04 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8590/95遇阻，关注法国总统候选人勒庞

0848GMT

* 欧元/英镑在0.8590略下方遭遇阻力，此前英镑在欧洲盘初遇挫

* 0.8590是200日移动均线切入位，0.8595是3月31日高位，随后在周末前降至0.8480

* 周一高点0.8557目前成为支撑点，0.8538是亚洲低点

* 勒庞称若法国退出欧元区，银行业者不会离开法国

* 法国总统候选人第二场电视辩论从1830GMT开始

* 英国3月建筑业增速略放缓，增添经济放缓迹象--PMI (完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐