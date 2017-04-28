版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 14:27 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在10日移动均线下方，加强看空倾向

0615 GMT

* 欧元/英镑周四收在10日移动均线下方，这支撑了空方观点。今日再度向低点回撤

* 在10日移动均线0.8429下方交投，转换线在0.8422

* 随着21日移动均线的下移，空头的停止单也向下移动

* 0.8485的停止单锁定了在0.8520空单的更多获利，目标仍在0.8320

* 0.8414-0.8450的跳空缺口已被填补，加强了下跌倾向

* 欧元/英镑日线图：reut.rs/2oD43Yf (编译 高琦 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐