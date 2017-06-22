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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑拥有逢低买盘的支撑，因英国/欧元区前景迥异

0656 GMT

* 欧元/英镑在下跌时遇到大量逢低买盘承接，因英国/欧元区的前景不同

* 欧元区vs英国：一个强劲稳定一个疲弱飘摇

* 欧元/英镑自0.8772低点反弹后的高位目标是0.8823

* 欧元/英镑汇率较上年同期高出15%。 bbc.in/2ssRKhq

* 英国央行鹰派委员福布斯将在1800GMT发表讲话 (编译 高琦 审校 于春红)
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