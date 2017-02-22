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市场报道 | 2017年 2月 22日 星期三 16:13 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑持续下滑，触及两个月新低

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* 法国总统选举的事件风险，持续打压欧元

* 民调显示，马克龙/菲永在4月23日投票争取得票第二高的竞争，仍然难以预测谁会胜出

* 随着欧元/美元下跌逼近1.0500美元，欧元/英镑触及两个月低点0.8412英镑

* 欧元/英镑买盘可能在0.8400英镑附近浮现

* 周四到期的0.8400执行价选择权有3.2亿欧元

* 0.8400下方的空方目标为0.8333及12月低点0.8305

(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
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