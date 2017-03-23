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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 15:48 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑的云区扭转，引发交叉汇率下跌

0731 GMT

* 云区在3月27日扭转，引发欧元/英镑下行。目前云区在0.8603/0.8592，跨度较窄。

* 2/3月升势的38.2%费波纳奇回档位0.8639已经突破，接近多头停止单水准0.8620

* 考虑在汇价突破上述水准后做空，以待欧元/英镑的更深度下调

* 0.8403/0.8786走势的50%和61.8%费波纳奇回档位分别在0.8594和0.8549

* 欧元/英镑日线图：reut.rs/2mWWaYD (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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