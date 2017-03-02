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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 13:00 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑走势正面，若收高于0.8575则后市将看涨

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* 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5%

* 通胀及就业数据受到关注

* 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多

* 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨

* 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位

* 图表reut.rs/2lYGWmd

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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