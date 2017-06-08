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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 12:43 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑趋势停滞，观望重大事件发展

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* 亚洲时段上涨0.1%，走势呈现观望，英国大选即将展开投票reut.rs/2s6gLAa

* 最新民调显示局势偏向保守党或可增加其多数党席次优势

* 欧洲央行料按兵不动，经济前景不明下资金水龙头仍将全开

* 动能触顶，5日、10日及20日均线冲突--趋势停滞

* 收盘若是低于上升中的20日移动均线，上行趋势将就此告终

* 图表reut.rs/2r88DKm

(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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