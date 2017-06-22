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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元下跌，新西兰元走势强劲

0543 GMT

* 美元/日圆下跌0.32%，新西兰元/美元上涨0.54%，澳元/美元小升0.09%，美元/加元下跌0.13%

* 美元/韩元下滑0.20%，美元/印度卢比下跌0.09%，美元/台币下滑0.07%，美元/离岸人民币微跌0.01%

* 日股日经指数近持平，中国股市沪综指上涨0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，美国原油期货下滑0.07%，美国10年期公债收益率报2.1529%

* 新西兰央行淡化新西兰元涨势和第一季增长走软的情况，维持利率不变

(完) (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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