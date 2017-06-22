《汇市简讯》欧洲开盘：美元下跌，新西兰元走势强劲

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
0543 GMT
* 美元/日圆下跌0.32%，新西兰元/美元上涨0.54%，澳元/美元小升0.09%，美元/加元下跌0.13%
* 美元/韩元下滑0.20%，美元/印度卢比下跌0.09%，美元/台币下滑0.07%，美元/离岸人民币微跌0.01%
* 日股日经指数近持平，中国股市沪综指上涨0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，美国原油期货下滑0.07%，美国10年期公债收益率报2.1529%
* 新西兰央行淡化新西兰元涨势和第一季增长走软的情况，维持利率不变
(完) (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。