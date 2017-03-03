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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑亚洲货币上扬

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    * 美元/日圆下跌0.21%，澳元/美元下滑0.11%，新西兰元/美元挫低0
.33%，欧元/美元升0.12%
    * 美元/韩元涨1.3%，美元/台币涨0.78%，美元/人民币升0.14%，美
元/离岸人民币上扬0.12%
    * 日经指数收低0.49%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.97%，
美国原油升0.19%，10年期美债收益率报2.4726%，10年期日债收益率报0.
075%
    * 日本核心CPI逾一年来首次上升，但离央行目标还很远             
    * 中国两会料传递改革重要性超过政策刺激的信号
    (完) (编译 李爽  审校 孙茉莉)
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