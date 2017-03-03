《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑亚洲货币上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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0649GMT - * 美元/日圆下跌0.21%，澳元/美元下滑0.11%，新西兰元/美元挫低0 .33%，欧元/美元升0.12% * 美元/韩元涨1.3%，美元/台币涨0.78%，美元/人民币升0.14%，美 元/离岸人民币上扬0.12% * 日经指数收低0.49%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.97%， 美国原油升0.19%，10年期美债收益率报2.4726%，10年期日债收益率报0. 075% * 日本核心CPI逾一年来首次上升，但离央行目标还很远 * 中国两会料传递改革重要性超过政策刺激的信号 (完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”