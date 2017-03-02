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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储加息前景支撑美元

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    * 美元/日圆涨0.33%，欧元/美元下滑0.16%，澳元/美元跌0.23%，新
西兰元/美元挫低0.25%
    * 美元/韩元升0.96%，美元/坡元涨0.18%，美元/离岸人民币上扬0.1
3%，美元/人民币小涨0.06%
    * 日经指数涨0.88%，沪综指跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指
数涨0.55%，美国原油跌0.46%，美国10年期公债收益率报2.4635%
    * 数名美联储官员发表讲话，美联储3月加息预期上升          
    * 澳洲1月贸易顺差意外收窄，但可能只是暂时现象             
    (完) (编译 李爽  审校 张明钧)
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