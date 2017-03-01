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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储官员讲话提振美元上扬

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* 美元/日圆涨0.59%，欧元/美元下滑0.2%，澳元/美元微升0.07%，新西兰元/美元跌0.7%

* 美元/坡元涨0.47%，美元/人民币升0.14%，美元/离岸人民币上扬0.2%， 美元/印尼卢比涨0.24%

* 日经指数收升1.44%，沪综指涨0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.24%，美国原油小涨0.07%，美国10年期公债收益率报2.4168%。

* 特朗普软化移民政策立场，讲话语气审慎

* 美联储官员称升息临近，让市场惊讶

(完) (编译 李爽 审校 白云)
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