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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响

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* 美元兑日圆涨0.16%，欧元兑美元升0.16%，欧元兑日圆上扬0.32%，澳元兑美元跌0.04%

* 美元兑人民币跌0.25%，美元兑离岸人民币下滑0.16%，美元兑韩元下挫0.82%，美元兑印度卢比下跌0.29%

* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%

* 维也纳会议主要产油国料将同意继续减产，期限可能长于预期

(完) (编译 于春红; 审校 张若琪)
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