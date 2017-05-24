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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国评级遭调降，但市场反应不大

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* 澳元/美元下跌0.4%，新西兰元/美元微跌0.15%，澳元/新西兰元也下跌0.15%，美元/日圆涨0.18%

* 英镑/日圆上扬0.21%，美元/人民币微涨0.05%，美元/离岸人民币上涨0.06%，美元/韩元上涨0.21%

* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%

* 穆迪将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1

* 英国将威胁级别从“严峻”提高到“紧急”，并派部队加强安保 (完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
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