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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲时段市场冒险意愿低迷

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* 美元/日圆跌0.16%，澳元/美元跌0.3%，美元/韩元升0.70%，美元/离岸人民币涨0.11%

* 中国股指沪综指跌0.02%，日股日经指数下滑0.43%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.86%，美国原油下挫0.14%，美国10年期公债收益率报2.1582%

* 英国首相特雷莎梅公布政府计划，承诺听取退欧担忧

* 中国A股闯关成功，MSCI明晟将其纳入新兴市场指数

* 沙特副王储萨勒曼被任命为王储 (完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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