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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲经济数据乐观，但政治因素带来压力

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* 美元/日圆涨0.43%，澳元/美元涨0.3%，美元/墨西哥披索大涨1.32%，美元/离岸人民币小涨0.13%

* 美元/韩元上扬0.57%，日经指数大跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.51%，美债收益率2.24%，美国原油跌0.45%

* 日本第一季经济环比年率增幅2.2%，为一年来最快增长；澳洲4月失业率降至四个月最低，但全职就业人数下滑

* 美国司法部指派前FBI局长穆勒调查特朗普“通俄门”(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
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