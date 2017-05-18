《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲经济数据乐观，但政治因素带来压力

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
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* 美元/日圆涨0.43%，澳元/美元涨0.3%，美元/墨西哥披索大涨1.32%，美元/离岸人民币小涨0.13%
* 美元/韩元上扬0.57%，日经指数大跌1.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.51%，美债收益率2.24%，美国原油跌0.45%
* 日本第一季经济环比年率增幅2.2%，为一年来最快增长；澳洲4月失业率降至四个月最低，但全职就业人数下滑
* 美国司法部指派前FBI局长穆勒调查特朗普“通俄门”(完) (编译 王颖；审校 刘秀红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。