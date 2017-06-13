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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：商品货币表现突出

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* 澳元/美元上涨0.15%，美元/加元下跌0.29%，新西兰元/美元涨0.39%，英镑/美元跌0.11%

* 欧元/美元下滑0.14%，美元/离岸人民币跌0.07%，美元/韩元升0.09%，美元/马币跌0.15%

* 日经指数微升0.02%，沪综指涨0.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.53%，美国原油期货上涨0.5%，10年期美债收益率报2.2144%

* 美国财长努钦称，根据当前的联邦借款上限规定，美国政府至少能负担9月初之前的开销

* 穆迪预计英国大选结果或导致退欧谈判推迟，可能对评级不利

(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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