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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 13:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：多重因素打压欧元走低

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* 欧元/美元下跌0.28%，欧元/日圆下滑0.55%，美元/日圆下跌0.28%，英镑/美元跌0.22%

* 澳元/美元下滑0.17%，美元/加元上涨0.15%，美元/印度卢比涨0.28%，美元/坡元涨0.12%

* 日经指数微升0.04%，韩国股市跌0.43%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.22%，美国原油期货小跌0.06%，10年期美债收益率报2.2430%

* 欧洲央行总裁德拉吉的温和言论、以及围绕希腊救助和意大利可能提前大选的疑虑，打压欧元

* 英国首相特雷莎梅重申可能在达不成协议的情况下退出谈判的立场，民调显示其领先优势再度缩窄

* 中国、香港、台湾市场休市。 (完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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