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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场交投迟滞，本周将是忙碌的一周

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* 欧元/美元下跌0.09%，英镑/美元上涨0.19%，美元/日圆微跌0.02%，澳元/美元下滑0.11%

* 美元/南非兰特下跌0.5%，美元/离岸人民币小跌0.05%，美元/坡元上涨0.17%，美元/印度卢比上扬0.19%

* 日经指数上扬0.11%，韩国股市跌0.11%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.19%，美国原油期货下跌0.32%，现货金小跌0.07%

* 朝鲜发射飞毛腿弹道导弹，日本表示抗议

* 民调显示，曼彻斯特恐袭发生后，英国首相特雷莎梅较对手工党的领先优势大幅缩小

* 英国、美国和中国市场休市

(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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