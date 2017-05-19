版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场走势受抑，避险情绪消退

0539GMT

* 美元/日圆下跌0.07%，澳元/美元涨0.05%，新西兰元/美元下滑0.22%，欧元/美元涨0.09%

* 美元/墨西哥披索跌0.36%，美元/土耳其里拉跌0.23%，美元/人民币上扬0.10%，美元/印尼卢比涨0.31%

* 日经指数上涨0.25%，沪综指小跌0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，美国原油期货上涨0.97%，10年期美债收益率报2.24%

* 美国总统特朗普否认要求科米停止调查，亦称未与俄罗斯勾结

* 巴西总统特梅尔拒绝下台，尽管面临司法调查

(完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐