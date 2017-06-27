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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 13:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆交叉盘走低

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* 美元/日圆微跌0.08%，澳元/日圆小涨0.2%，英镑/日圆走高0.39%，澳元/美元涨0.18%

* 新西兰元/美元走高0.23%，美元/加元小涨0.11%，美元/离岸人民币微跌0.19%，美元/坡元降0.12%

* 日经指数涨0.32%，沪综指跌0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微降0.11%，美国原油上涨0.25%，美国公债收益率报2.1352%

* 美国参议院共和党版医保法案将导致未来十年2,200万人失去医保

* 巴西总统特梅尔被控受贿 (完) (编译 王颖；审校 白云)
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