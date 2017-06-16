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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 13:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日圆及其他亚洲货币走势低迷

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* 美元/日圆上涨0.24%，欧元/日圆上扬0.21%，英镑/日圆涨0.45%，美元/韩元大涨1.19%

* 美元/离岸人民币上涨0.28%，美元/人民币升0.07%，美元/坡元涨0.22%，美元/印度卢比上涨0.29%

* 日经指数扬升0.67%，上证综指跌0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.15%，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.07%，美债收益率报2.1758%

* 日本央行维持政策不变，对消费与全球经济的看法更乐观

* 希腊获得85亿欧元贷款，IMF同意加入纾困计划(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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