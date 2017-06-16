《汇市简讯》欧洲盘初：日圆及其他亚洲货币走势低迷

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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* 美元/日圆上涨0.24%，欧元/日圆上扬0.21%，英镑/日圆涨0.45%，美元/韩元大涨1.19%
* 美元/离岸人民币上涨0.28%，美元/人民币升0.07%，美元/坡元涨0.22%，美元/印度卢比上涨0.29%
* 日经指数扬升0.67%，上证综指跌0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.15%，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.07%，美债收益率报2.1758%
* 日本央行维持政策不变，对消费与全球经济的看法更乐观
* 希腊获得85亿欧元贷款，IMF同意加入纾困计划(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为