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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 13:48 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元受到支撑，英镑展现韧性

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* 欧元/美元上涨0.14%，欧元/日圆微升0.09%，英镑/美元涨0.17%，欧元/英镑跌0.03%

* 新西兰元/美元下跌0.24%，美元/印度卢比上扬0.13%，美元/离岸人民币微升0.03%，美元/韩元涨0.23%

* 日经指数下滑0.6%，沪综指跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.72%，美国原油期货上扬0.5%，10年期美债收益率报2.2162%

* 马克龙领导的政党有望取得法国议会压倒性多数优势

* 特雷莎梅重新启用政治对手，力图在英退谈判前保持党内团结

(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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