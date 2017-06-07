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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元因澳洲经济持续增长而表现出众

0552 GMT
    
    * 澳元/美元涨0.47%，澳元/新西兰元涨0.57%，美元/日圆涨0.14%，
欧元/美元跌0.09%
    * 美元/坡元涨0.12%，美元/人民币即期持平，美元/离岸人民币涨0.
17%，美元/韩元涨0.41%
    * 日股日经指数涨0.02%，中国股市沪综指涨0.96%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数涨0.03%，美国原油跌0.29%，美国公债收益率报2.1624%
    * 澳洲经济追平荷兰创下的最长持续增长纪录，但显露疲态            
    * 特朗普暗示支持阿拉伯世界孤立卡塔尔的行动            (完) (编译 王琛；审校 张涛)
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